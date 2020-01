Nella sfida tra Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors, Kyle Lowry è stato spinto da un tifoso. Il cestista della franchigia canadese è finito fra il pubblico dopo un salto effettuato per recuperare la palla ed un tifoso, colpito involontariamente, ha reagito con una spinta. Lowry si è girato di scatto fulminandolo con lo sguardo, salvo poi concentrarsi sulla gara.

Al termine della partita però, Lowry non ha lasciato correre l’episodio: “ti tuffi per recuperare una palla vagante e un tifoso ti spinge, è incredibile. I nostri tifosi, i tifosi della NBA, non dovrebbero essere rappresentati da gente del genere. È la seconda volta che mi succede e sta diventando davvero assurdo, perché la prossima volta che mi succederà non so se sarò in grado di trattenermi, spero di sì… Non ho potuto reagire davvero perché eravamo nel mezzo di un’azione giocata, ma prima o poi succederà. Tifosi come quelli non dovrebbero entrare nei nostri palazzetti“.

Valuta questo articolo