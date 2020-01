Qualche giorno fa Joel Embiid si è procurato un brutto infortunio all’anulare della mano sinistra, piegatosi in maniera innaturale. Il danno fortunatamente non è stato di grave entità, ma il centro dei Sixers è stato costretto a ricorrere ad un’operazione chirurgica per curare il legamento collaterale radiale strappatosi dalla mano sinistra. Come riporta ESPN, Joel Embiid dovrà stare fermo circa 1-2 settimane.

