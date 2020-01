Infortunio shock nella sfida della notte NBA fra Clippers e Mavericks. Dwight Powell, cestista di Dallas, si è procurato la rottura del tendine d’Achille. Dopo un rapido cambio di passo, Dwight Powell ha subito avvertito un forte dolore che lo ha costretto ad accasciarsi al suolo dopo appena 9 minuti di match. Dalle sua reazione si era capito, fin dalle prime immagine, che si trattava di qualcosa di serio.

Replay of Dwight Powell’s injury shows the shockwave go up his leg #MFFL pic.twitter.com/9RPdP3RtsO

— NBA Hustle (@Hustle_NBA) January 22, 2020