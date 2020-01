I New Orleans Pelicans lo aspettano con ansia da diversi mesi, ma il countdown per l’esordio di Zion Williamson in NBA sembra finalmente arrivato agli sgoccioli. Secondo quanto riporta ‘SiriusXMNBA’, il rookie scelto con la first pick allo scorso Draft potrebbe fare il suo esordio nella gara di giovedì contro gli Utah Jazz. Il recupero dall’infortunio al ginocchio che lo tiene fermo dalle fasi conclusive della preseason è ormai quasi ultimato: non resta altro che vederlo esordire e magari risollevare i Pelicans che, nonostante il 14° posto ad Ovest, distano appena 3 vittorie dai Playoff.

