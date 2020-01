Tacko Fall è uno dei cestisti più in voga del momento. Dal suo ingresso in NBA, il gigante senegalese, alto 226 cm si è guadagnato le simpatie di gran parte dei tifosi americani non soltanto per le sue doti tecniche, ma anche e soprattutto per la sua corporatura.

A proposito di corporatura, in una recente intervista a GQ, Tacko Fall ha parlato della sua dieta personale nella quale assume 6000 calorie al giorno, svelando alcuni dettagli in merito al suo regime alimentare: “non ho mai amato molto la prima colazione, ma con il passare del tempo ho cercato di prendere comunque sempre qualcosa al mattino. Non mangio maiale, così quando posso scelgo della salsiccia di tacchino o del bacon di tacchino. Mangio anche molta frutta, in particolare uva e banane. Per pranzo, quando andavo a Los Angeles ad allenarmi, c’era uno chef che ci preparava i pasti e io mangiavo tutto quel che cucinava. Ci metteva il cibo in piccole confezioni: una per il pranzo, una per uno spuntino due ore dopo e così via. Una cosa che ho eliminato dalla mia alimentazione è cibo dei fast food, anche se il pollo fritto mi è sempre piaciuto, e sto cercando di mangiare in modo salutare, evitando i fritti. Ma ho anche giornate in cui mangio quel che mi va“.

