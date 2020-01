Chris Paul ha ancora pochi anni di carriera davanti, nei quali proverà a vincere l’anello e poi dirà addio. L’obiettivo di CP3 è però quello di ritirarsi in una franchigia nella quale si senta davvero apprezzato. I dissapori dopo l’addio a Houston sono ancora forti, mentre l’attuale parentesi ad OKC, un ritorno dopo gli inizi di carriera passati in città ma in maglia New Orleans, sembra particolarmente gradita: “l’anno scorso ero a Houston. Quando giocavo a L.A, avrei voluto terminare lì. Voglio finire la mia carriera in un posto dove sono apprezzato. Può sembrare una risposta bizzarra, ma Oklahoma è stata finora la parte più bella. Tutto è iniziato qui. La vita scorre e sono finito di nuovo qui. È stato bello tornare qui, in mezzo alla gente di Oklahoma“.

Valuta questo articolo