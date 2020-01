Il presente e il passato dei Pelicans potrebbero intraprendere una particolare amicizia. Anthony Davis, ex volto della franchigia, passato in estate ai Lakers, ha rivolto un messaggio particolare a Zion Williamson, rookie scelto dai Pelicans con la first pick al Draft 2019. Il ‘Monociglio’ più famoso dell’NBA si è offerto di guidare il giovane rookie attraverso la sua esperienza tanto in NBA quanto nell’ambiente di New Orleans: “credo che lo percepisca e sono sicuro che lo abbia percepito. Senti che devi dimostrare di essere la prima scelta, che devi vincere il premio di Rookie of the Year. Io non ce l’ho fatta, Damian Lillard ce l’ha fatta, ma c’è comunque un certo tipo di pressione perché senti di doverlo vincere. Non deve farlo per forza perché ha saltato tante partite, ma devi voler andare in campo e giocare. Ovviamente, la città di New Orleans lo attenderà, aspetterà di vederlo al meglio delle sue possibilità. Quindi è un bene che abbia questa città alle spalle, che abbia questa squadra alle sue spalle. Sono abbastanza sicuro che anche i giocatori lo sosterranno. Quindi sarà divertente. Sarà divertente vederlo, seguirlo e vederlo crescere. Non ho un vero legame con lui, ma se mai volesse mettersi in contatto, sarei più che felice di parlargli, solo per raccontargli la mia esperienza tra vita da giocatore NBA dentro e fuori dal campo”.

