Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del mondo NBA, a causa, ovviamente, della tragica scomparsa di Kobe Bryant, morto a 41 anni, domenica, per colpa di un incidente aereo. Proprio dal mondo della pallacanestro americana arriva un’altra spiacevole notizia che, fortunatamente però, non parla di tragedie.

L’ex giocatore Allen Iverson è stato vittima di un furto: secondo TMZ Sports l’ex stella NBA sarebbe stato derubato. Ad Iverson sono stati sottratti gioielli per un valore di 500mila dollari in un hotel di Philadelphia.

Le autorità stanno indagando e non hanno ancora dato conferma che la vittima del furto sia Iverson.

