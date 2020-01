Le tanto attese votazioni si sono concluse, la giuria formata da tifosi, giocatori e giornalisti ha eletto i titolari del prossimo All-Star Game, in programma il prossimo 16 febbraio.

Dieci fenomeni, i più rappresentativi di tutta la Lega, guidati da LeBron James e Giannis Antetokounmpo che si confermano i due capitani delle due squadre, come unanimemente deciso dalle tre categorie. Venerdì 31 gennaio ci sarà poi l’annuncio delle 14 riserve scelte dagli allenatori NBA, seguito dalla formazione delle squadre che avverrà nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, quando i due capitani sceglieranno le squadre in diretta tv. Di seguito, l’elenco dei giocatori titolari scelti per l’All-Star Game:

James Harden Luka Doncic Kawhi Leonard Anthony Davis LeBron James (capitano) Trae Young Kemba Walker Joel Embiid Pascal Siakam Gianni Antetokounmpo (capitano)

