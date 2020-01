E’ tutto pronto a Napoli per la sfida delle sfide, quella che si disputerà questa sera al San Paolo, tra il club partenopeo e la Juventus. La squadra capolista affronterà il Napoli in un clima che sembra già tesissimo. In centro città e davanti allo stadio di Fuorigrotta sono stati affissi degli striscioni contro Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli. “Sarri Gobbo Bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante ma poi ti sei calato le mutande!! Curva A“, si legge sugli striscioni.

