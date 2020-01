Quarta sconfitta in cinque gare, nessuna reazione emotiva, fischi dal pubblico del San Paolo. Il Napoli perde ancora, nettamente, sconfitto dalla Fiorentina per 0-2. Nel post gara, Gennaro Gattuso ci mette la faccia, come ha sempre fatto nella sua carriera, ma senza cercare alcun alibi per difendere i suoi. Ai microfoni di DAZN l’allenatore calabrese ha dichiarato: “una prestazione imbarazzante, siamo una squadra senza anima e malata. Stiamo toccando il fondo e dobbiamo capire a cosa stiamo andando incontro. Oggi dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi e alla città. Nelle ultime partire le prestazioni erano state migliori, oggi siamo stati inguardabili. Non dobbiamo pensare al San Paolo, siamo dei privilegiati e non dobbiamo cercare alibi. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, il primo sono io. Ma così non si può continuare. Non ha funzionato nulla, dobbiamo sviluppare il gioco in modo diverso. Ci sono da rivedere tantissime cose, perchè stiamo facendo tanta fatica. Dobbiamo recuperare i giocatori infortunati, ma ora dobbiamo stare insieme e ascoltare anche quello che dicono i giocatori per uscire da questo periodo. Siamo tornati alla prestazione con il Parma, anzi peggio“.

