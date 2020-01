Naomi Osaka e Daniil Medvedev sono colleghi che spesso e volentieri calpestano gli stessi terreni di gioco in giro per il mondo, ma a quanto pare non hanno mai avuto modo di parlarsi e conoscersi meglio. La tennista giapponese, durante un’intervista, ha dichiarato: “Medvedev è molto interessante, anche se non ci siamo mai parlati dal vivo“.

La Osaka ha lanciato l’amo, colto con una battuta ironica da Medvedev, il quale ha risposto a distanza attraverso i social. Su Twitter il russo ha infatti fatto una sorta di controproposta: “non sono sicuro di essere interessante, ma mi piacerebbe qualche consiglio su come vincere gli US Open“. Insomma, Daniil sembra aver voluto dire ‘incontriamoci pure, così chiedo qualche consiglio per vincere uno Slam’, il compromesso sembra più che accettabile…

….@naomiosaka not sure I am interesting but I would love some tips as how to actually win the @usopen! 👍🙏🤷‍♂️🤔😂 https://t.co/DA9Hx4zXFJ — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) January 10, 2020

