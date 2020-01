Gli auguri di Buon Anno sono un motivo per dar sfoggio della propria creatività e fantasia, nel ricercare modi originali per augurare ai propri cari e alle persone che stanno più a cuore, gioia e felicità in vista del nuovo anno. Accade anche per le squadre di calcio che non si limitano a dei semplici auguri, ma vogliono stupire i tifosi, a volte compiendo qualche gaffe clamorosa. È il caso del Nancy, club di serie b francese, che ha invitato i propri supporter al… cimitero! Nel biglietto d’auguri pubblicato dal club sui social, è presente una cartina che riporta le coordinate che, in teoria, dovrebbero portare allo stadio Picot, ma che in realtà risultano quelle del cimitero poco distante dall’impianto sportivo. A rendere ancor più clamoroso il tutto è la scritta: “il mio posto è qui“. Non di certo il luogo migliore nel quale ritrovarsi tutti insieme nel 2020.

Valuta questo articolo