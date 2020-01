E’ andata in scena oggi la sfida tra Inter e Cagliari, valida per il lunch match della 21ª giornata di Serie A. Radja Nainggolan ha frenato la sua ex squadra con una rete dolorosa per i nerazzurri, che incassano il terzo pareggio consecutivo.

Felice a metà il calciatore olandese: “abbiano fatto la partita fin dal primo minuto, abbiamo giocato con personalità, meritando il risultato. Abbiamo fatto la partita dall’inizio con personalità, alcuni episodi sono stati anche sfavoreli: non ho niente contro l’Inter, ma alcuni episodi sono da rivedere. Non solo il gol, anche l’espulsione: prima si deve fermare e vedere queste cose. Comunque, abbiamo fatto una grande partita e meritato il pareggio. Io ho rispetto per l’Inter, però mi sentivo trattato come un giocattolino. Sono contento per il gol e un po’ no, e auguro il meglio ai miei ex compagni. Il Mio futuro? Adesso sono concentrato sul presente e mi sto divertendo, stiamo lottando per qualcosa di speciale e speriamo di raggiungerlo“.

