Rafa Nadal ha perso in 4 set contro Dominic Thiem, ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista spagnolo, subito dopo l’incontro giocato oggi, si è presentato ai microfoni dei cronisti, commentando la gara in modo schietto e sincero com’è solito fare. Rafa ha reso onore al suo avversario, ammettendo che Thiem ha giocato una grande gara:

“Non è andata come volevo. Ho avuto tante chance per cambiare la gara, come ad esempio quando ho servito sul 5-3 nel primo set, un momento senz’altro importante dell’incontro. Io credo di non aver giocato un buon tie-break. Thiem invece ha giocato con una grande determinazione, sbagliando poco e mettendomi in difficoltà. Ha giocato bene, con grande energia e bisogna fargli i complimenti. Io onestamente non ho giocato un brutto match, avevo un’ottima attitudine, positiva e non ho mollato mai. Ho avuto opportunità ma le ho sprecate, ho sofferto molto anche le palle pesanti, con le quali era difficile piazzare dei vincenti. Nient’altro da dire, ho perso l’opportunità di giocare una semifinale di Slam, ma ho perso contro un grande avversario!”

