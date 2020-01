Rafa Nadal ha vinto oggi il suo incontro di primo turno agli Australian Open, proprio come il suo giovane collega Jannik Sinner. In conferenza stampa il maiorchino è stato stuzzicato in merito al futuro del tennista altoatesino. Il collega Ubaldo Scanagatta infatti, ha posto una domanda diretta a Nadal in merito a Sinner ed il numero 1 al mondo non si è tirato indietro:

“Penso che Jannik sarà molto felice se 15 anni dopo avrà la carriera di Novak. Sono solo statistiche. L’unica cosa che conta è quanto sarà capace di migliorare. Tutto qui. È l’unica cosa che importa in questo sport. Puoi ricordarti di tanti nomi buoni e io non li farò per rispetto, ma a 18 anni avevano buonissime prospettive per il futuro e non si sono mai completamente verificate. Personalmente, penso che questo non sia il caso perché sento che è un ragazzo umile, un gran lavoratore. Mi sono allenato con lui l’altro giorno. Ha un buon carattere sul campo. È positivo. Lo vedo avere una grande carriera nel tennis. Ha tutto per raggiungerla. L’unica cosa che ha bisogno di fare, secondo me, è circondarsi delle persone giuste e lavorare”. Dopo le lodi di Federer dunque, arriva adesso anche l’investitura di Nadal, a Sinner non resta che confermare le elevate aspettative che vengono riposte in lui. Più facile a dirsi che a farsi…

Valuta questo articolo