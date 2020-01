Rafa Nadal ha vinto oggi in tre set il match di secondo turno degli Australian Open contro Delbonis. Il tennista spagnolo durante l’incontro è stato protagonista di un episodio dapprima spiacevole, poi davvero molto tenero. Nadal ha infatti impattato male una risposta di diritto, andando a colpire una giovane raccattapalle ferma a bordo campo.

Il numero 1 al mondo si è subito prodigato per sincerarsi delle condizioni della raccattapalle, la quale ha dato l’ok a proseguire l’incontro senza problemi, nonostante la pallata. Rafa per scusarsi dell’accaduto le ha anche dato un bacio che la ragazza difficilmente dimenticherà, ecco il video dell’accaduto.

😘 She was very brave! https://t.co/4RS8Xz80Xb

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 23, 2020