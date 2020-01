Manca sempre meno alla nuova stagione di MotoGp: ieri, con la presentazione ufficiale della Desmosedici Gp2020 i fan delle due ruote hanno vissuto le prime emozioni dell’anno, in attesa di scoprire le livree degli altri team e di vederli nuovamente sfrecciare in pista, prima nei prossimi test invernali e successivamente all’esordio stagionale.

Annata importantissima per Valentino Rossi: il Dottore, infatti, dovrà decidere se ritirarsi o proseguire la sua carriera in MotoGp. Una decisione, che non potrà tardare ad arrivare, poichè la Yamaha deve sapere come muoversi per il futuro.

Arrivano proprio dal team di Iwata delle importanti dichiarazioni sul futuro del Dottore: “Valentino è il faro del notro marchio, ma deve decidere presto se rimarrà in pista o sarà il punto di riferimento della nostra azienda“, ha affermato il project leader Sumi.

