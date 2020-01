La stagione 2020 della MotoGp deve ancora iniziare, ma in casa Yamaha si guarda già al futuro. Nelle ultime ore è arrivata la comunicazione che, a partire dalla stagione 2021, Valentino Rossi non sarà più un pilota della scuderia di Iwata. Al suo posto ci sarà il giovane Fabio Quartaro che ha fatto benissimo in Petronas.

Il giovane pilota francese si è espresso così in merito alla ‘promozione’ ricevuta: “sono lieto di ciò che il mio management ha raggiunto negli ultimi mesi insieme a YMC. Non è stato semplice da stabilire, ma ora ho un piano chiaro per i prossimi tre anni e sono davvero felice. Lavorerò sodo, come ho fatto l’anno scorso, e sono estremamente motivato a ottenere grandi prestazioni. Sento che il periodo invernale è troppo lungo, sono davvero entusiasta di andare al test di Sepang la prossima settimana per guidare il mio nuovo YZR-M1 e incontrare e lavorare di nuovo con la mia crew. Voglio ringraziare YMC e PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team, che mi hanno dato l’opportunità di entrare nella classe MotoGP nel 2019. Daremo il massimo per renderli orgogliosi di nuovo quest’anno“.

Valuta questo articolo