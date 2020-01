La stagione 2020 di MotoGp deve ancora iniziare, ma Valentino Rossi è già in sella alla moto. Anche se da cross. Il ‘Dottore’ si mantiene sempre in allenamento, divertendosi fra salti ed evoluzioni sulla pista ‘Tre ponti Mx track’. Valentino Rossi ha postato su Instagram il video del suo allenamento, nel quale si vede la sua prestazioni ripresa in prima persona dalla go pro che porta tutti i fan sulla moto del pilota di Tavullia facendone apprezzare la bravura e le emozioni da una prospettiva diversa.

Visualizza questo post su Instagram Mx training with @vr46ridersacademyofficial 🎥by @GoPro #GoProHero8 @alenbolla @camilss Un post condiviso da valeyellow46 (@valeyellow46) in data: 18 Gen 2020 alle ore 9:36 PST

