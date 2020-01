Una vittoria che manca tra ormai tre anni, da quel Gran Premio di Assen vinto nel 2017. Un digiuno lungo e complicato per Valentino Rossi, ormai costretto a lottare per la top-five senza la benché minima possibilità di insidiare il fenomeno Marquez.

Colpa di una Yamaha balbettante, non al livello di Honda e Ducati, apparse nelle ultime stagioni nettamente superiori. Il declino del Dottore ha avuto un effetto negativo anche sugli ascolti di Sky Italia, che detiene i diritti tv del Motomondiale nel nostro Paese. Numeri in netto calo rispetto agli anni precedenti, che stanno spingendo il colosso di Rogoredo verso alcune importanti valutazioni. E’ infatti a rischio il rinnovo del contratto in scadenza alla fine del 2020, considerando il basso share fatto registrare nel 2019.

Gli amanti delle due ruote stanno lentamente abbandonando le gare, obbligando così Sky a subire pesanti perdite. Il dominio di Marc Marquez ha spento l’entusiasmo dei tifosi di Valentino Rossi, così Guido Meda e la sua squadra stanno valutando il da farsi. Cosa succederebbe se Sky rinnovasse e Valentino Rossi decidesse di ritirarsi? A quel punto le perdite sarebbero ancora più pesanti, considerando che la Ducati non stuzzica il palato dei telespettatori. Saranno dunque mesi intensi a Rogoredo, c’è da disegnare il proprio futuro che, in questo momento, potrebbe essere lontano dalla MotoGp.

