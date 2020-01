Tra di loro esiste una solida amicizia, confermata anche dalla puntata di Masterchef Italia organizzata nel Ranch di Tavullia. Bruno Barbieri però ha deciso di essere schietto, sottolineando ai microfoni della Gazzetta dello Sport come per Valentino Rossi, purtroppo, sembra essere arrivato il momento dell’addio alla MotoGp.

Interrogato sul futuro del Dottore, il noto chef italiano ha ammesso: “Valentino è un caro amico. Ci ha invitato anche nella sede della VR46 per una delle più belle esterne nella storia di Masterchef Italia. Soffro a vedere Valentino nelle retrovie, forse è arrivato anche per lui il tempo di uscire di scena e dedicarsi ad altro, restando sui circuiti per tutta la vita. Io dico: ‘Sei una leggenda, ora divertiti e basta’. Vedremo cosa farà. Una volta le gare diventavano un happening dove si faceva il barbecue alle tre di notte, si conoscevano un sacco di persone, si faceva casino. Del resto, si piantavano le tende anche una settimana prima. Oggi, gli appassionati di moto restano diversi da quelli della Formula 1 ma c’è meno tempo e si vuole consumare tutto subito. I piloti di oggi? Sono bravissimi per carità, ma lontani dagli eroi che ammiravo”.

