Al posto di Valentino Rossi in Yamaha. Fabio Quartararo ha visto ripagato tutto il grande lavoro fatto nella prossima stagione attraverso la decisione presa dalla scuderia di Iwata: a partire dalla stagione 2021, forse l’ultima del ‘Dottore’ in MotoGp, il giovane pilota francese affiancherà Maverick Vinales in sella ad una moto Yamaha.

Un’impresa non di certo alla portata di tutti. Intervistato dall’Equipe, Fabio Quartararo ha svelato le sue sensazioni: “è qualcosa di incredibile. Avere una moto factory fabbrica già quest’anno e poi in qualche modo prendere il posto di Valentino Rossi alla Yamaha, beh… è proprio incredibile! Ciò che considero molto importante per me è che so quale sarà il mio futuro nelle prossime tre stagioni. Sarò in grado di avvicinarmi alla competizione con molta serenità, senza dovermi preoccupare dell’indomani. Quel che è certo è che sta succedendo qualcosa che non avrei potuto immaginare. Già solo due anni fa chi avrebbe mai pensato che potessi entrare in MotoGP tanto in fretta? E ora mi hanno detto che sarò parte del team Yamaha. Tutto questo è… eccezionale.

Prendere il posto di Rossi nel 2021? Tutti sanno che Valentino è alla fine della sua carriera. Per me non ci sarebbe stata la stessa opportunità dieci anni fa. Valentino ha approvato la strategia Yamaha? Penso che almeno non fosse contrario. Sappiamo tutti quanto sia potente Valentino in Yamaha. In effetti Vale l’anno scorso ha sempre detto cose positive su di me. E poi i risultati ottenuti nella prima stagione in MotoGP hanno sicuramente pesato sulla bilancia”.

Quartararo ha poi svelato alcuni dettagli sulle tempistiche della trattativa: “a fine dicembre ho sentito che desideravano che non andassi via. Mi hanno fatto capire che mi volevano davvero. Oggi la Yamaha facendo un grande sforzo per migliorare la moto e penso che guardino al futuro. Ci siamo presi il tempo necessario per esaminare le diverse offerte che avevamo ricevuto. Non abbiamo detto subito sì, ma la Yamaha ha dimostrando la sua fiducia in me mettendomi a disposizione una moto factory già in questa stagione. La M1 è anche una moto che conosco e con cui mi trovo bene. Penso che rimanere con lo stesso marchio per quattro anni sia una cosa positiva. Per cui la scelta Yamaha è stata la migliore”.

