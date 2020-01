Non solo la frecciatina alla Ducati, Alberto Puig si è concentrato anche sul futuro di Marc Marquez nel corso della lunga intervista concessa al quotidiano spagnolo ‘La Vanguardia’.

Il team principal della Honda ha tessuto le lodi del proprio campione, sottolineando come il team HRC farà di tutto per tenerlo con sè: “penso che per un po’ non avrà un grande rivale. Quest’anno ha quasi raggiunto la perfezione assoluta, gli manca solo vincere tutte le gare. Ha corso una grande stagione, non ne ricordo una simile. Credo che continuerà a dominare ancora, per l’età, per il potenziale e per la voglia che ha. Potranno esserci delle gare, ma globalmente credo che dominerà la categoria ancora per i prossimi 4-5 anni”.

Il 31 dicembre 2020 scadrà il contratto di Marquez, ma Puig ha già avviato le trattative per il rinnovo: “ha un contratto con noi e Honda gli offrirà il massimo per tenerlo e fare in modo che possa concludere la sua carriera qui. Ma la volontà di un pilota non può essere manipolata, e deve essere lui a dire ‘voglio restare’, questa è la filosofia Honda. È la nostra priorità assoluta che Marc sia felice e possa continuare con noi. Fosse per noi, chiuderemmo l’accordo anche domani. Abbiamo iniziato a parlare alla fine della stagione, ma non abbiamo ancora definito nulla”.

Valuta questo articolo