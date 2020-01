La Ducati ha svelato oggi la nuova Desmosedici Gp 2020 con la quale Dovizioso e Petrucci lotteranno in pista nella nuova stagione. Look aggressivo, col rosso che lascia più spazi al nero per la nuova moto del team di Borgo Panigale.

Carico e motivato, Dovizioso ha chiarissimo in mente il suo obiettivo, sul quale è focalizzato dal termine della stagione 2019: “sono partito a metà dicembre con la preparazione, con un programa ben preciso per quest’anno. Siamo pronti per i test, pronti per definire il materiale che è arrivato dopo la gara di Valencia. La stagione 2019 è stata molto interessante e ci ha permesso di capire molti aspetti che ci aiuteranno sicuramente a crescere e migliorare nel 2020. In ogni caso, lo scorso anno ci siamo riconfermati per la terza volta consecutiva vicecampioni del mondo alle spalle di Marc Marquez, un pilota che ha sicuramente fatto la differenza, ma anche noi abbiamo dato il massimo gestendo al meglio le nostre potenzialità. Ogni anno ha la sua storia ed è difficile prevedere come andrà la stagione 2020. Ciò che è chiaro è il nostro obiettivo: lottare per il titolo anche quest’anno. Sia io che Ducati stiamo lavorando sodo per tornare in pista ancora più forti. Rispetto al 2019 mi aspetto di trovare molti più avversari competitivi, ma anche noi siamo cresciuti e siamo fiduciosi di poter continuare il nostro trend positivo“, ha affermato.

Qualche novità per il forlivese, che ha deciso di portare con sè un nuovo soprannome. “Undaunted“, è questo l’aggettivo che spiccherà sulla sua tuta e non solo: “ho cambiato varie cose, la forma del numero, il casco e altre cose, imperterrito in italiano, volevo cercare un aggettivo che mi rispecchiasse bello dritto e focalizzato sull’obiettivo“.

“”.

Valuta questo articolo