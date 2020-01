La Ducati ha tolto oggi i veli dalla nuova Desmosedici Gp 2020: da Bologna il team di Borgo Panigale ha mostrato la nuova moto che Dovizioso e Petrucci guideranno nel prossimo Motomondiale.

Ottimista e fiducioso, Petrucci ha raccontato le sue sensazioni in vista della nuova stagione: “il 2019 è stato un anno molto positivo per me, nonostante le difficoltà subentrate nella seconda parte della stagione. È stato il mio miglior anno in MotoGP in termini di risultati, ma soprattutto ho ottenuto la mia prima vittoria al Mugello in una gara fantastica davanti al pubblico di casa e ai tifosi Ducati. È un risultato che mi ha dato molta fiducia e che mi spinge a voler migliorare anche quest’anno. So che anche i nostri avversari si presenteranno in pista ancora più forti, ma questo vale anche per me. Ogni stagione mi ha sempre visto crescere e migliorare, e nel 2020 voglio riconfermarmi e fare un altro passo avanti rispetto ai risultati ottenuti lo scorso anno”.

