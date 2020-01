La presentazione ufficiale della Honda 2020 è fissata per il 4 febbraio a Giacarta, sarà la prima uscita ufficiale dei due fratelli Marquez, pronti a vivere una stagione da compagni di squadra nel box Repsol.

Se Alex si gode gli ultimi giorni di vacanza, Marc non si è praticamente riposato, considerando la lunga riabilitazione alla spalla destra che ha dovuto affrontare dopo l’operazione di novembre. Presente ad una serata di gala per ritirare il premio come miglior sportivo dell’anno dal giornale spagnolo Mundo Deportivo, il campione del mondo ha svelato: “dal 2 dicembre mi dedico alla riabilitazione alla spalla. Tra due settimane avremo i primi test che precedono la stagione. Ci arriverò ad un 60 o 70% della forma fisica. La squadra sta lavorando moltissimo, gli avversari si rafforzeranno molto quest’anno, ma siamo qui e siamo pronti per prepararci al meglio”.

Sulla convivenza con il fratello: “mio fratello ed io abbiamo sempre gareggiato in qualsiasi cosa già da piccoli. Facevamo a gara a chi finiva prima di mangiare, a chi si vestiva più velocemente, chi dei due usciva prima di casa… ora sarà la stessa cosa, ma dobbiamo essere molto professionali e distinguere i due ambiti. Ho molta voglia di salire su una moto, ma ancora non ho potuto farlo. Quindi non so se sono preparato o meno. Ho solo girato un po’ con i kart, ma niente di più. Se tutto va bene, prima di andare in Malesia salirò su una moto qualsiasi per vedere come mi sento. Al momento non l’ho fatto perché non sono pronto“.

