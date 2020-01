Il presente e il futuro prossimo sono legati ancora alla MotoGp, ma in futuro Marc Marquez non esclude di volersi cimentare nella Dakar.

Il rally raid più famoso al mondo stuzzica e non poco il campione del mondo spagnolo, che ne ha rivelato di recente la sua profonda passione: “amo molto la Dakar e la seguo ogni anno. Durante il giorno vado sempre a guardare sul cellulare come stanno andando le cose e quando posso di notte mi vedo il riassunto della giornata. Mi è piaciuta tanto l’ultima edizione perché era molto equilibrata. È una gara molto dura e anche solo terminarla è difficile. Anche se in questo momento ho ben chiaro che voglio correre per molti anni in MotoGP, non mi è vietato sognare di prendere parte in futuro alla Dakar. È una gara molto difficile e bisogna essere ben preparati“.

Il campione del mondo ha poi rivelato un sogno nel cassetto: “se partecipassi ad una Dakar, molto probabilmente, lo farei su una moto che è sempre stata la mia grande passione. Se dovessi correre però con un’auto, allora mi piacerebbe avere mio fratello Alex come copilota, sarebbe divertente vederci lavorare insieme“.

