Il recupero procede, ma in modo alquanto difficoltoso. Marc Marquez lavora duramente per smaltire l’infortunio e la conseguente operazione alla spalla destra, avvenuta ormai a fine novembre per risolvere definitivamente un problema all’articolazione.

Dopo due mesi, la situazione non è ancora delle migliori, prova ne è il post social pubblicato dal campione del mondo su Instagram, dove la spalla operata appare con un tono muscolare notevolmente minore rispetto a quella sinistra. Marquez però ci ha scherzato su, facendo una domanda ironica ai propri followers: “trovate le differenze tra la spalla destra e quella sinistra“. Ecco la foto:

Valuta questo articolo