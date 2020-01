La notizia era stata data per certa già ieri, ma solo oggi la Yamaha, dopo i tanti annunci degli ultimi giorni, ha ufficializzato l’ingaggio di Jorge Lorenzo come tester del team. Una scelta che sicuramente farà felice Valentino Rossi, che lo scorso anno non aveva nascosto il desiderio di avere il maiorchino in squadra per aiutare il team a risollevarsi dalla crisi degli ultimi anni.

Jarvis e tutto lo staff Yamaha hanno lavorato duramente per far felice il Dottore, consapevoli che il suo pensiero non è affatto sbagliato.

“Quando abbiamo saputo che Jorge avrebbe interrotto la sua carriera agonistica attiva, abbiamo subito iniziato a prendere in considerazione l’idea di fargli una proposta. Le statistiche dei suoi successi con noi in questi nove anni insieme parlano da sole. È un pilota di MotoGP di grande esperienza, che conosce da vicino la M1 e le persone della Yamaha. Abbiamo conosciuto Jorge come un pilota molto preciso e motivato, con una coerenza impeccabile e una buona conoscenza tecnica: tutte le qualità di cui hai bisogno in un pilota collaudatore di alto livello. La combinazione dell’esperienza, della conoscenza e della velocità di guida di Jorge con l’esperto capo squadra Silvano Galbusera è un elemento importante nella nostra strategia per rafforzare il test team di test, che mira a colmare il divario tra ingegneri e collaudatori in Giappone e la squadra in pista”, queste le parole del managing director.

