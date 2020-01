Il 2020 sarà un anno ricco di novità per Jorge Lorenzo: il maiorchino, in attesa di scoprire cosa ha deciso del suo futuro, non dovrà seguire il calendario fitto di appuntamenti di un pilota. Niente presentazioni, test, allenamenti e gare per Lorenzo, che lo scorso novembre ha annunciato il suo addio alle corse.

Nel 2020, però Lorenzo riceverà un prestigioso riconoscimento: durante il weekend di gara di Jerez de la Frontera, il maiorchino entrerà nella Hall of Fame della MotoGp. “Essere nominato MotoGP™ Legend mi rende estremamente felice. Devo dire che quando ho iniziato a frequentare questo mondo il massimo a cui aspiravo era partecipare al Campionato del mondo. Poi sono riuscito a vincere delle gare e poi cinque titoli, ed è stato qualcosa al di sopra delle mie aspettative. Ora, diventare leggenda del MotoGP è un traguardo ancora più difficile da raggiungere. Ricevere questo riconoscimento significa che, a parte i titoli, hai lasciato qualcosa alla gente e alla storia di questo sport. Ringrazio Dorna e la FIM per tutto il loro sostegno nel corso di questi anni e per avermi scelto per entrare a far parte di questo gruppo così selettivo di piloti”, ha commentato Lorenzo.

