Il team Red Bull KTM Tech 3, tramite una nota apparsa sul profilo Twitter della scuderia, ha annunciato che Iker Lecuona si è sottoposto ad un’operazione per risolvere la sindrome compartimentale cronica da sforzo al braccio destro. Il giovane pilota spagnolo ha utilizzato le settimane di pausa invernale per risolvere sul problema che lo tormenta da un po’ di tempo, in modo tale da ritornare al più presto possibile in MotoGp. Lecuona sarà al via ai test di Sepang che si svolgeranno dal 7 al 9 febbraio.

