Mancano pochi mesi all’inizio della stagione 2020 motoristica. I team di F1 e MotoGp si stanno preparando per i nuovi campionati Mondiali, lavorando sodo su monoposto e moto, quasi pronte ad essere svelate al mondo intero.

La Honda ha annunciato oggi la data di presentazione del suo team per il 2020: Alex Marquez e Marc Marquez saranno a Jakarta, in Indonesia, il 4 febbraio per la presentazione ufficiale della nuova moto.

