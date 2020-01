MotoGp a lutto per la morte di Gary McLaren, ex ingegnere Suzuki che per 11 anni si è occupato dell’acquisizione dei dati. Attualmente impegnato nell’Irrta, l’associazione delle squadre, l’uomo ha perso la vita a Pattaya, Thailandia, meta delle sue vacanze. Stando alla ricostruzione dell’accaduto, Gary McLaren avrebbe provato ad accendere un fuoco d’artificio senza successo, salvo poi venire colpito dall’esplosione, improvvisa, dello stesso. “Verso la mezzanotte – ha spiegato il tenente colonnello della polizia Somboon Ua-samanmaitree – il signor McLaren ha provato ad accendere senza successo un grande fuoco d’artificio che poi è esploso e lo ha ucciso sul colpo“.

