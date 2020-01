Oggi Motorola ha annunciato la sua partnership globale di un anno con Ducati, leader nel settore motociclistico. Ducati ha svelato i colori delle Desmosedici GP20, che schiererà in pista nella stagione 2020 MotoGP, e sulle quali è presente anche il logo Motorola. Il brand sarà ben visibile anche sulle tute dei due piloti Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci.

Grazie alla decisione strategica di sostenere la squadra Ducati, Motorola e Lenovo puntano a continuare ad aumentare la visibilità dei due marchi.

Francois LaFlamme CMO di Motorola ha commentato: “A seguito del recente lancio di alcuni nostri prodotti, Motorola ha subito un aumento di interesse e attenzione a livello global. Siamo entusiasti della visibilità aggiuntiva che questa collaborazione porterà al nostro marchio”.

Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo di Ducati Corse, ha aggiunto: “Siamo molto contenti di poter iniziare questa nuova collaborazione con Motorola, un marchio storico che ha diversi valori in comune con Ducati: la tecnologia, l’elevata prestazione e la ricerca accurata nel design”.

Il 2020 sarà un anno emozionate sia per Motorola che per Ducati. Francois ha commentato: “Crediamo che questa sia l’unione perfetta tra due marchi importanti e non vediamo l’ora di vedere il logo Motorola presente in questo sport”.

Grazie ad un accordo pluriennale, Lenovo continuerà ad essere un partner tecnologico essenziale per Ducati Corse in pista e altrove.

Motorola

Motorola Mobiliy LLC è stata acquisita dal gruppo Lenovo Group Holdings nel 2015. Motorola Mobility è una sussidiaria di completa proprietà di Lenovo, responsabile del design e della produzione di tutti i dispositivi mobili marchiati Moto e Motorola.

Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) è una multinazionale del valore di circa $45 bilioni di dollari, leader tecnologico nell’applicare la strategia di Intelligence Transformation attraverso l’utilizzo di dispositivi intelligenti e infrastrutture create per garantire la migliore esperienza per l’utente. Lenovo produce una delle più vaste gamme di connected products inclusi smartphone (Motorola), tablet, PC (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion) e workstation come dispositivi AR/VR e soluzioni smart per casa e ufficio. Il Data Center di Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) è l’autore della capacità e potenza di calcolo per le connessioni che stanno cambiando l’economia e la società. Lenovo lavora per promuovere la unicità di ognuno e per costruire un futuro più intelligente e prosperoso per tutti.

Valuta questo articolo