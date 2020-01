Si apre con una bella e importante novità l’anno di DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport e presente ad oggi in 9 paesi che, a partire da marzo trasmetterà le gare di Moto 2, Moto 3 e MotoGP per le stagioni 2020 e 2021 (Segui la MotoGP su DAZN).

Non solo il grande calcio in questa nuova stagione ma anche e sempre di più un’offerta multisport completa che vede nella MotoGP l’ulteriore conferma della volontà di DAZN di essere il punto di riferimento di tutte le passioni sportive degli italiani.

“Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questo ulteriore successo – afferma Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe – che conferma l’impegno di DAZN ad essere il punto di riferimento degli eventi sportivi per tutti i tifosi italiani. Le competizioni di MotoGP sono adrenalina pura, emozione e coraggio e noi le racconteremo con il nostro solito linguaggio diretto e immediato che porterà il tifoso al centro della scena.”

Prosegue quindi la crescita di DAZN che rende disponibile, sulla sua piattaforma streaming, sempre più eventi sportivi per soddisfare le esigenze e le passioni di un numero crescente di appassionati.

L’unica cosa che rimane invariata nel percorso di crescita di DAZN è il prezzo, riconfermato a 9.99 euro al mese.

Con l’ingresso, all’interno del catalogo del servizio streaming DAZN, delle competizioni Moto 2, Moto 3, MotoGP, l’offerta sportiva è cosi composta da: tre partite per ogni giornata di Serie A TIM e da tutti i match della Serie BKT; da alcune tra le migliori competizioni europee – La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship – e sudamericane – Copa Libertadores e Copa Sudamericana –, oltre che da altri campionati internazionali – Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League.

L’offerta extra calcistica include gli sport americani – NFL e MLB, gli sport da combattimento come la boxe e le arti marziali miste (UFC e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, NASCAR e DTM, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup), la CEV Champions League di pallavolo e i darts.

Inoltre, su DAZN sono disponibili i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo: Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, Serie A ed Eurolega di basket, le principali discipline invernali, i Giochi Olimpici.

Senza dimenticare InterTV e Milan Channel che consentono di vivere la vita quotidiana delle due grandi squadre milanesi.

