Giornate di annunci in casa Yamaha: dopo la conferma di Maverick Vinales come pilota ufficiale per i prossimi due anni, con contratto in scadenza nel 2022, sembra che oggi potrebbe arrivare un nuovo clamoroso annuncio.

Pare infatti, secondo quanto riportato dai media spagnoli, che il team di Iwata abbia deciso di puntare tutto sul giovane Quartararo, che dal 2021 sarà compagno di squadra di Vinales. Valentino Rossi dunque non sarà più un pilota ufficiale Yamaha, ma quale sarà il suo futuro? Il Dottore dovrà decidere se ritirarsi dalle corse o correre ancora nel team satellite Petronas. Si attende la comunicazione ufficiale.