Andrea Iannone attende ancora di sapere quale sarà il suo destino. Dopo la positività al test antidoping dello scorso novembre, il campione di Vasto dovrà presentarsi, il prossimo 4 febbraio, davanti alla Corte Disciplinare Internazionale della Fim per dimostrare la propria innocenza.

Dopo diverse settimane dallo scandalo doping è stata Giulia De Lellis, fidanzata di Iannone, a rompere il silenzio. “E’ un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perchè sappiamo della sua innocenza. Lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicuro che ci riuscirà. Sono molto positiva perchè conosco la persona e l’uomo. Mi dispiace per quello che leggo sui social perchè Andrea ha un passato da sportivo modello. Spero si risolva tutto il prima possibile“, ha affermato a Verissimo.

Giulia De Lellis ha poi raccontato a Silvia Toffanin uno spiacevole episodio vissuto qualche settimana fa: “il giorno prima di Capodanno mi hanno rubato tutto, anche i regali di Natale. Mi sono spaventata molto perchè nel 2019 è stato il terzo furto che ho subito. E’ stato molto pesante! Consiglio a tutti di evitare di dire, come purtroppo ho fatto io, i propri spostamenti sui social“.

Mentre sul suo ex fidanzato Andrea Damante, che sembra aver ritrovato l’amore, ha concluso: “spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene“.

Valuta questo articolo