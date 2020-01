Andrea Iannone è costretto a restare a guardare: il campione di Vasto non sarà in pista a Sepang, in sella alla sua Aprilia per la prima sessione di test dell’anno in vista della stagione di MotoGp a causa dello stop per doping.

Dopo le indiscrezioni riguardanti un possibile ritorno di Max Biaggi, presto smentite sia dall’ex centauro romano che dallo staff Aprilia, il team italiano ha deciso chi sarà il sostituto di Andrea Iannone.

A Sepang salirà sull’Aprilia prima Lorenzo Savadori, nei tre giorni di shake down e, successivamente, al fianco di Aleix Espargaro ci sarà il tester Bradley Smith.

