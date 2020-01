Alex Marquez è pronto per la nuova avventura in MotoGp: il fratello di Marc è stato ingaggiato dalla Honad per la prossima stagione e non vede l’ora di imparare e di dimostare ciò di cui è capace, consapevole di avere un compagno di squadra tostissimo seppur in lui scorra il suo stesso sangue.

“E’ un sogno che si avvera, è un onore incredibile indossare questi colori, sono davvero orgoglioso. Sono molto felice di fare la MotoGp con la Honda, sono davvero orgoglioso. E’ una situazione nuova per me, ero abituato a vedere Marc con questi colori e non me, è speciale. Ho le farfalle nello stomaco. Essere un ‘rookie’ in questo team è un sogno. Si tratta di una squadra con una grande storia. Non ho avuto dubbi appena vista l’opportunità. Il primo obiettivo è quello di essere il ‘Rookie of the year’ ma ora sono concentrato sul prendere confidenza con la moto. Prima del Qatar sarò in grado di capire meglio quale sarà la nostra posizione e cosa possiamo fare nella prima gara“, ha dichiarato il campione del mondo di Moto2.

“Per me è sicuramente un vantaggio avere un sei volte campione del mondo al fianco, posso imparare molto da lui, mi aiuterà a scoprire i segreti della Honda. Dobbiamo essere noi stessi, sappiamo di essere fratelli ma siamo anche consapevoli di dover mantenere un approccio professionale. Siamo diversi, abbiamo un team dedicato. Dobbiamo lavorare ognuno a modo nostro“, ha aggiunto Alex prima di salutare con una battuta sulla sua altezza (1,80 cm): “può portare alcuni vantaggi, sui movimenti e sull’utilizzo del carico. Forse in Qatar troverò degli svantaggi e alcune cose saranno più difficili, sul bagnato potrebbe essere più semplice. Ci devo convivere comunque“.

