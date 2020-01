Sono pesantissime le accuse che vengono mosse nei confronti della di Valentino Rossi e Marc Marquez, coinvolti in un post velenosissimo pubblicato da Anthony West sul proprio profilo Facebook.

L’ex pilota australiano, in aperto contrasto con la FIM, si è scagliato contro la Federazione in seguito ad un torto subito, tirando in ballo anche il Dottore e l’attuale campione del mondo. Dopo un incipit dedicato esclusivamente alla FIM, West ha svelato alcuni retroscena che, se fossero veri, metterebbero in cattiva luce Marquez e Rossi.

Queste le sue parole: “hanno permesso a Marc Marquez di vincere un campionato Moto2 lasciandolo barare con la centralina. Quando la squadra di Tom Luthi è andata a lamentarsi hanno detto che per mantenere tranquilla la Spagna avevano bisogno di un nuovo campione. Devi accettare il secondo posto o peggio. Oppure non correrai di nuovo qui l’anno prossimo. Hanno permesso a Rossi di vincere tutti i suoi campionati in 500cc dandogli pneumatici speciali realizzati apposta per le piste su cui si andava. Hanno usato gli elicotteri per portare le gomme dalla fabbrica solo per Rossi. Così poteva vincere le gare. Tutto quello che vedete è falso e controllato. Non credete a tutto ciò che vedete. Controllano chi vince le gare e chi no. Sono così fottutamente arrabbiato. Ho altre 100 storie come questa. Mi arrendo. Avevo programmato di tornare a correre a settembre, ma non posso più prendere questa merda dalla FIM. Ha distrutto la mia vita al punto che vorrei essere morto. Io odio la vita. Fottuti di nuovo FIM”.

