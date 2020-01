La stagione 2019 di MotoGp si è chiusa con l’addio di Jorge Lorenzo alle gare. Il maiorchino ha deciso di ritirarsi dopo un’annata complicata, fatta di brutti infortuni e difficoltà in sella alla sua nuova moto, la Honda.

Tutti i fan delle due ruote attendono ora di scoprire quale sarà il futuro di Lorenzo, che ha annunciato che sarà ancora nel paddock. Intanto, c’è chi sogna di averlo come guida. “Jorge mi ha dato la possibilità di allenarmi col suo preparatore Ivan Lopez che mi ha cambiato tanto. Mi ha insegnato come preparare un campionato, una gara, mi ha fatto capire quella che è la percezione della fatica, del sacrificio e questo mi ha permesso di crescere moltissimo. Mai pensato di averlo come coach?Magari! La prossima volta che lo vedo provo a lanciargli la battuta ma non voglio intromettermi nelle sue decisioni. Certo, per me sarebbe un sogno“, queste le parole di Tony Arbolino, il 19enne dello Snipers Team che spesso si allena in compagnia di Lorenzo.

