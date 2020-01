Per omaggiare la memoria di Kobe Bryant, morto tragicamente in un incidente in elicottero nei giorni scorsi, Spencer Dinwiddie ha deciso di rinunciare a vestire la maglia numero 8, indossata agli inizi della carriera dal ‘Black Mamba’. Da adesso in poi il cestista dei Brooklyn Nets vestirà la maglia numero 26. Secondo il giornalista Shams Charania, molti altri colleghi potrebbero optare per la stessa scelta, cambiando la loro maglia numero 8 o 24 per onorare la memoria di Kobe Bryant.

