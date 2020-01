Nella giornata di oggi, tutti i principali giornali sportivi del mondo hanno dedicato la prima pagina interamente alla memoria di Kobe Bryant, cestista dei Los Angeles Lakers scomparso tragicamente nella serata di ieri a causa di un incidente in elicottero. In molti però hanno fatto notare che, a differenza dei colleghi dell’estero, i giornali italiano hanno dato spazio anche al calcio, in maniera uguale se non anche superiore (prendendo in considerazione lo spazio dedicato) alla notizia della scomparsa del ‘Black Mamba’. Situazione che ha fatto particolarmente arrabbiare Marco Belinelli, cestista dei San Antonio Spurs, che tramite il suo profilo Instagram a messo a confronto diversi giornali sfogandosi contro la stampa italiana: “il problema è che i giornali sportivi in Italia NON SONO giornali sportivi. Vergognatevi“.

