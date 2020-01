La morte di Kobe Bryant ha colpito in maniera incredibile Quinn Cook. Il playmaker dei Los Angeles Lakers è cresciuto nel mito di Kobe e, appena saputo della sua morte, si è presentato fra la folla al di fuori dello Staples Center in lacrime, immortalato in una foto straziante diventata virale. Quinn Cook ha deciso di omaggiare la memoria di Kobe Bryant cambiando numero di maglia: il cestista dei Lakers non vestirà più il numero 2, ma il 28 che ricorda il 2 indossato da Gigi, figlia del Mamba scomparsa nell’incidente, e l’8 che è stato il primo numero scelto in NBA dal compianto Kobe Bryant.

