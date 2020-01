Avversario, compagno di squadra, ma anche e soprattutto idolo di molti dei giocatori presenti nella lega. Kobe Bryant è riuscito a guadagnarsi la stima e l’ammirazione dei suoi colleghi per la sua etica del lavoro, la sua mentalità vincente e i grandi successi ottenuti in carriera. Ispirarsi a lui ed essere ispirati da lui, era abbastanza facile. Lo spiega Paul George omaggiando la sua memoria dopo il tragico incidente che gli è costato la vita: “se non ci fosse Kobe Bryant, non so chi avrei guardato e idolatrato. Per la generazione dopo di me, per i bambini che non sapranno chi è Kobe Bryant, sarà una storia straordinaria da raccontare… io ho cominciato a giocare ed amare il gioco a causa di quest’uomo. Siamo cresciuti qui, veniamo da qui, LA. Lo abbiamo visto tutti i giorni in TV. Ha colpito tutti noi, ragazzi della California, in maniera differente: da me a Russell Westbrook a DeMar DeRozan fino a Kawhi Leonard. Era il nostro MJ, era il nostro eroe. Era il nostro GOAT“.

