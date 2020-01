Sull’elicottero schiantatosi domenica a Los Angeles avrebbe potuto esserci anche la moglie di Kobe Bryant, ma un patto sancito tra di loro ha fatto sì che Vanessa restasse in vita.

Nell’incidente hanno perso la vita la leggenda dei Lakers e la figlia Gigi, insieme ad altre sette persone che non hanno avuto scampo nell’impatto. A rivelare la promessa che i coniugi Bryant si erano fatti tempo addietro è stata una fonte vicina alla famiglia ai microfoni di ‘People’: “lui e Vanessa avevano un accordo sul fatto che non avrebbero mai volato insieme su un elicottero. Inoltre, Kobe volava solo con il suo pilota di fiducia, solo Ara poteva pilotare il suo elicottero“. Parole agghiaccianti, che svelano comunque un patto riuscito a salvare la vita a Vanessa, 37 anni, che adesso avrà un compito difficilissimo: provare a colmare l’assenza di Kobe nella vita delle tre figlie rimaste in vita: Natalia, Bianka e Capri, con quest’ultima nata a giugno 2019.

