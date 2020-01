Devastata. Non riesce a finire una frase senza piangere. Viene descritta così Vanessa, moglie di Kobe Bryant, da alcuni amici di famiglia. Le dichiarazioni, raccolte dalla rivista americana People, raccontano la situazione di una famiglia messa in ginocchio dall’incredibile tragedia che è costata la vita a Kobe Bryant e alla figlia Gigi.

“È un momento estremamente difficile e devastante per Vanessa e l’intera famiglia“, ha detto la fonte vicina alla famiglia. In particolare Vanessa è completamente “devastata” e “non riesce a finire una frase senza piangere. Ma sta lavorando molto duramente per essere forte davanti alle figlie. Nonostante i loro alti e bassi, erano anime gemelle. E lei pensava a lui come il compagno per la vita“.

Valuta questo articolo