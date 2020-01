Il Milan giocherà questa sera con il lutto al braccio e lo stadio di San Siro osserverà un minuto di silenzio in memoria di Kobe Bryant, ex stella dei Los Angeles Lakers scomparso tragicamente in seguito ad un incidente in elicottero. Anche il Torino, avversario della gara di Coppa Italia, si è detto pronto ad unirisi ai rossoneri nel ricordo della leggenda NBA. Ritwittando il messaggio del Milan, il club granata ha scritto: “noi saremo commossi al vostro fianco nel ricordo di questa Leggenda dello sport“.

