E’ ancora difficile riuscire a realizzare quanto accaduto domenica pomeriggio: la scomparsa di Kobe Bryant ha lasciato un vuoto incredibile dentro il cuore di tutti, non solo appassionati di pallacanestro. Una notizia che ha devastato il mondo intero, che sta omaggiando il Black Mamba con gesti speciali.

Mentre si indaga sulle cause dell’incidente aereo nel quale è rimasto vittima l’ex stella NBA, con la figlia 13enne Gianna e altre 7 persone, amici e colleghi di Bryant lo ricordano, tra momenti speciali e rivelazioni shock.

Intervistato durante il programma “The Jump” di ESPN, McGrady ha infatti svelato un retroscena davvero clamoroso, rivelando un desiderio di Bryant svelatogli nelle loro conversazioni. “Suona come una cosa folle, ma Kobe lo diceva, lo diceva tutto il tempo: ‘voglio morire giovane, voglio essere immortalato. Voglio che la mia carriera sia migliore di quella di Michael Jordan e voglio morire giovane‘. Lo diceva che era una cosa folle da dire e quando ieri ho sentito la notizia, ero con mia figlia ieri quando mia moglie è venuta a darmi la notizia, non ci potevo credere, come tutto il mondo. Sono devastato. Tutto questo lo diceva molto prima di avere figli. Una volta che ha avuto figli non ha più avuto questa mentalità“, ha dichiarato l’ex giocatore dei Rockets.

